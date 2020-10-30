Дубль Гранлунда помог «Салавату» обыграть «Металлург»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 4:1.

Дубль в составе уфимцев оформил Маркус Гранлунд, еще по шайбе забросили Григорий Панин и Сакари Маннинен. Магнитогорцы ответили точным броском Андрея Нестрашила.

После этого матча «Салават» с 29 очками расположился на пятом месте Восточной конференции, «Металлург» с 27 очками — на строчку ниже.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Гранлунд — 8 (Хартикайнен), 2:57 — 0:1. Гранлунд — 9 (Ларсен, Маннинен), 29:38 — 0:2. Нестрашил — 7 (Бек, Мартынов), 32:27 — 1:2. Хартикайнен — 12 (Гранлунд), 40:06 — 1:3. Маннинен — 4 (Хартикайнен), 44:21 — 1:4.

Вратари: Носов (Загидулин, 29:38) — Метсола.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (12+11+6) — 30 (5+13+12).

Судьи: Гашилов, Гофман.

?30 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».