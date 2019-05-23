Дубай планирует присоединиться к КХЛ в 2021 году

Потенциальный клуб из Дубая провел переговоры с КХЛ и собирается присоединиться к Континентальной лиге. Об этом "СЭ" сообщил президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун.

Возможная дата - 2021 год. К этому сроку планируется построить вместительную арену (не менее 12 тысяч). В Дубае есть арена на 17 тысяч, но она не приспособлена под хоккей.

Есть арена в Абу-Даби, которая соответствует требованиям КХЛ, но Абу-Даби не является по-настоящему туристическим и интернациональным городом, поэтому этот вариант не устраивает. По словам Бурдуна, он на связи с многими североамериканскими легионерами КХЛ, и все они готовы перебраться в Дубай, если будет такая возможность.(Игорь Еронко)

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