Драка дня: Плотников отправил Миронова в нокдаун
18:35
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА с московским «Динамо» в кулачном бою сошлись два лидера команд. Капитан петербуржцев Сергей Плотников подрался с защитником бело-голубых Андреем Мироновым.
В течение всего матча игроки постоянно сходились в стычках. Апогей произошел в конце второго периода во время вбрасывания, где игроки потолкались и повздорили друг с другом. В следующей же смене игроки сцепились, бой закончился победой игрока СКА, отправившего Миронова в нокдаун.
С кэпом лучше не спорить #СКАДИН pic.twitter.com/hV7GHLFwJG— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 28, 2019