Драка дня: Плотников отправил Миронова в нокдаун

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА с московским «Динамо» в кулачном бою сошлись два лидера команд. Капитан петербуржцев Сергей Плотников подрался с защитником бело-голубых Андреем Мироновым.

В течение всего матча игроки постоянно сходились в стычках. Апогей произошел в конце второго периода во время вбрасывания, где игроки потолкались и повздорили друг с другом. В следующей же смене игроки сцепились, бой закончился победой игрока СКА, отправившего Миронова в нокдаун.