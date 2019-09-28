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Драка дня: Плотников отправил Миронова в нокдаун

18:35
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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА с московским «Динамо» в кулачном бою сошлись два лидера команд. Капитан петербуржцев Сергей Плотников подрался с защитником бело-голубых Андреем Мироновым.

В течение всего матча игроки постоянно сходились в стычках. Апогей произошел в конце второго периода во время вбрасывания, где игроки потолкались и повздорили друг с другом. В следующей же смене игроки сцепились, бой закончился победой игрока СКА, отправившего Миронова в нокдаун.

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