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Доус стал самым результативным легионером в истории КХЛ

12:15
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Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус возглавил список самых результативных бомбардиров-легионеров за всю историю КХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Куньлунем» (5:4 ОТ) капитан клуба из Екатеринбурга отдал три результативные передачи. Теперь на счету 34-летнего хоккеиста 461 (252+209) очко.

В общем список лучших бомбардиров в истории КХЛ канадец с казахстанским паспортом занимает пятое место. Выше Доуса расположились на данный момент Сергей Мозякин (854), Данис Зарипов (623), Вадим Шипачев (601) и Александр Радулов (581).

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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