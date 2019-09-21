Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус возглавил список самых результативных бомбардиров-легионеров за всю историю КХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Куньлунем» (5:4 ОТ) капитан клуба из Екатеринбурга отдал три результативные передачи. Теперь на счету 34-летнего хоккеиста 461 (252+209) очко.

В общем список лучших бомбардиров в истории КХЛ канадец с казахстанским паспортом занимает пятое место. Выше Доуса расположились на данный момент Сергей Мозякин (854), Данис Зарипов (623), Вадим Шипачев (601) и Александр Радулов (581).

Капитан @IHCAvtomobilist Найджел Доус стал самым результативным легионером в истории КХЛ и вошел в Топ-5 бомбардиров лиги. pic.twitter.com/uZOe0X1NN0 — КХЛ (@khl) September 21, 2019

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков