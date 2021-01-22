Доус набрал 500 очков в регулярных чемпионатах КХЛ
12:18
Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус набрал 500 очков в матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба казанцев.
Во встрече против «Локомотива» (3:4) 35-летний канадец с паспортом Казахстана набрал 2 (1+1) очка и достиг отметки в 500 результативных действий.
За свою карьеру Доус выступал в КХЛ, кроме казанцев, за «Барыс» и «Автомобилист».
Монстр! Найджел Доус добрался до впечатляющей отметки в 500 очков в регулярках @khl pic.twitter.com/Ht6JISORHb— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 22, 2021
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