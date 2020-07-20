Дмитрий Саморуков: «Горжусь возвращением в родной клуб»

Защитник Дмитрий Саморуков, который подписал на год контракт с ЦСКА, поделился эмоциями от возвращения в родной клуб.

— Горжусь возвращением в родной клуб. Цели у меня расти, как игроку, показывать хорошую игру, радовать болельщиков, и помогать команде побеждать, — цитирует игрока сайт ЦСКА. — С тренерами команды еще не знаком, но слышал очень много хорошего о них. Уверен, что они помогут мне вырасти. У них большой опыт, и они добиваются результата.

В команде пока особо не знаком с ребятами: с кем-то давно играл, с кем-то давно учился.

В Россию прилетел до карантина. Россия и Москва — бомба. Лучшая страна. Пока не скажу, что отвык от чего-то русского. Посмотрим в сезоне.

Волнения от первого опыта игры в России на подобном уровне нет. Нужно хладнокровно показывать, что умею и могу.