Дмитрий Квартальнов: «Зарипов получил небольшую травму, но должно быть все нормально»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) отметил не очень удачное начало матча регулярного чемпионата КХЛ в исполнении своей команды.

— Интересная игра — много большинства во втором периоде, забили 3 гола, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Уфа была более заряженной в начале матча, чем мы, и оказывала серьезное давление. Мы где-то были не готовы — надо посмотреть, начало было не очень. Третий период понравился: Уфа была хорошо готова, играла, мы держали оборону и тоже создавали неплохие моменты, могли забить.

— Что произошло с Зариповым? Он не доиграл матч.

— Он получил небольшую травму, но должно быть все нормально. Пока информации нет.

— Насколько его не хватало в большинстве во втором периоде?

— Большинства было очень много, забили 3 гола — вроде здорово, но есть небольшой осадок. Вроде гол в формате 5 на 3 забили, но большинство пустоватое получилось, надо чуть больше мастерства проявлять. Конечно, нам Зарипова не хватало.

— По-вашему, была ли близка эта игра по духу к плей-офф?

— Дерби — оно такое, тем более, наше, зеленое. Оно получилось хорошим — мы были чуть-чуть не готовы к первому периоду, надо разобраться, Уфа начала дерзко. Там и Билялов где-то помог, оставил нас в игре, и дальше все прошло нормально.

— Стоит ли перед командой задача взять Кубок континента?

— Если возьмем — возьмем. Не возьмем — плакать не будем.