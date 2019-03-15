Дмитрий Квартальнов: "Во время пятиминутного удаления "Локомотив" посыпался"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов прокомментировали итоги второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:6). Питерцы ведут в полуфинале "Запада" 2-0.

- Думаю, что до пятиминутного удаления Козуна была равная игра: хорошая, интересная. Мы держали ее, но потом началась пятиминутка, и мы посыпались. Не смогли выстоять, была пара ошибок, как снежный ком все навалилось. СКА доигрывал здорово, мы ничего не смогли сделать.

- Удаление Козуна небрежность, умысел или что?

- Да все. Если возьмем удаление Кутузова, до этого неплохо играли, пустое удаление. Тем более тут пятиминутное. Мы это понимаем знаем, но, к сожалению, вот так. Печально это.

- Появится ли в матчах в Ярославле Контиола?

- Пока не знаю.

- Не кажется ли, что первая шайба "Локомотива" за шесть матчей со СКА – это мало для побед?

- Смотря для кого маловато. Для нас это огромный шаг вперед. Надеюсь, в Ярославле мы будем забивать намного больше голов.

- Вы часто говорите об отсутствии спортивной наглости. Неужели нет способа это вылечить?

- Ребята постарше должны держать игру, у нас много молодых ребят, пацанва играет. Это, конечно, не оправдание, у нас очень хорошая команда. Но нужно, чтобы кто-то плечо подставил.

- Что не хватает "Локомотиву" в большинстве?

- Пары травмированных хоккеистов не хватает. Их нет, но ничего страшного, есть другие. (Игорь Еронко)

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