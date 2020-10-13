Дмитрий Квартальнов: «В сравнении с прошлой игрой был хороший матч»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3 Б).

— В сравнении с прошлой игрой был хороший матч, хорошее движение. К сожалению, невынужденные удаления и гол в меньшинстве сказались. Смена неудачная в овертайме была — пришлось тяжеловато, но сами виноваты, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Как ваше здоровье?

— Хорошее.

— Вы поставили 18-летнего вратаря. Вы были уверены в нём?

— Я вратарскую тему ни с кем никогда не обсуждаю. Неважно, выиграли или проиграли. Вратарь — это отдельное звено.

— Не было ли ощущения, что в обороне не доигрывали? Не поддержали Ахтямова?

— Всегда к голу приводит череда ошибок. Не надо было удаляться в чужой зоне. Надо терпеть, не надо делать такие вещи.

— Два гола сегодня забили защитники. Это совпадение или они как-то изменили свою игру?

— Они молодцы, стали бросать. Надо находить эту линию броска, ну и хороший трафик был перед воротами.