Дмитрий Квартальнов: «Результативности Зарипова совершенно не удивляюсь»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:1. Главным героем «Зеленого дерби» стал Данис Зарипов. 39-летний форвард набрал 4 (2+2) очка, оказавшись причастным ко всем шайбам команды.
— Хороший матч, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Квартальнова. — Большинство сработало, пропустили, правда, но потом справились.
— За прошлые шесть игр вы три раза забили в большинстве, сегодня получилось реализовать численный перевес дважды. Вы довольны?
— Конечно, мы довольны, когда столько забиваем. У нас есть большой потенциал, два игрока не играло. Мы можем и должны играть сильнее.
— Можно ли этот матч сравнить с игрой плей-офф?
— Не могу сказать, что матч плей-офф, это было дерби. Хорошая игра, здорово, что судьи дают играть в активный хоккей.
— Можно ли сказать, что вы нашли идеальное сочетание Галиев — Зарипов?
— Они во всех играх забивали, пока они имеют право на такую тройку.
— Зарипов даже вас удивляет, когда набирает 4 очка в 39 лет?
— Совершенно не удивляюсь. Играет с любыми партнерами, мастер. Быстрота с годами уходит, но он это компенсирует другими вещами.
Дополнительная информация: