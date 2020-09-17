Дмитрий Квартальнов: «Результативности Зарипова совершенно не удивляюсь»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:1. Главным героем «Зеленого дерби» стал Данис Зарипов. 39-летний форвард набрал 4 (2+2) очка, оказавшись причастным ко всем шайбам команды.

— Хороший матч, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Квартальнова. — Большинство сработало, пропустили, правда, но потом справились.

— За прошлые шесть игр вы три раза забили в большинстве, сегодня получилось реализовать численный перевес дважды. Вы довольны?

— Конечно, мы довольны, когда столько забиваем. У нас есть большой потенциал, два игрока не играло. Мы можем и должны играть сильнее.

— Можно ли этот матч сравнить с игрой плей-офф?

— Не могу сказать, что матч плей-офф, это было дерби. Хорошая игра, здорово, что судьи дают играть в активный хоккей.

— Можно ли сказать, что вы нашли идеальное сочетание Галиев — Зарипов?

— Они во всех играх забивали, пока они имеют право на такую тройку.

— Зарипов даже вас удивляет, когда набирает 4 очка в 39 лет?

— Совершенно не удивляюсь. Играет с любыми партнерами, мастер. Быстрота с годами уходит, но он это компенсирует другими вещами.