Дмитрий Квартальнов первым в истории провел в КХЛ 800 матчей как тренер
14:25
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов установил рекорд КХЛ.
Матч регулярного чемпионата против «Сибири» стал для 55-летнего специалиста 800-м в лиге в качестве тренера. Квартальнов является единственным, кому покорилось это достижение.
Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, который провёл 800 матчей в КХЛ pic.twitter.com/v0ptUSnnTd— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 3, 2022
Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. До этого он работал в «Локомотиве», ЦСКА, «Сибири» и «Северстали».
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю