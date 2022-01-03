Дмитрий Квартальнов первым в истории провел в КХЛ 800 матчей как тренер

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов установил рекорд КХЛ.

Матч регулярного чемпионата против «Сибири» стал для 55-летнего специалиста 800-м в лиге в качестве тренера. Квартальнов является единственным, кому покорилось это достижение.

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, который провёл 800 матчей в КХЛ pic.twitter.com/v0ptUSnnTd — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 3, 2022

Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. До этого он работал в «Локомотиве», ЦСКА, «Сибири» и «Северстали».