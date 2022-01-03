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Дмитрий Квартальнов первым в истории провел в КХЛ 800 матчей как тренер

14:25
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов установил рекорд КХЛ.

Матч регулярного чемпионата против «Сибири» стал для 55-летнего специалиста 800-м в лиге в качестве тренера. Квартальнов является единственным, кому покорилось это достижение.

Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. До этого он работал в «Локомотиве», ЦСКА, «Сибири» и «Северстали».

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Иван Торопцев все материалы автора
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