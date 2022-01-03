«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел третье поражение подряд

«Адмирал» дома проиграл «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:5.

Команда из Владивостока потерпела третье поражение подряд. До этого «Адмирал» уступил СКА (1:3) и «Нефтехимику» (2:4). Команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 27 очками в 45 встречах.

«Амур» выиграл во втором матче подряд. Хабаровчане идут на 9-й строчке в Восточной конференции с 42 очками в 46 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 3:5 (0:2, 3:3, 0:0)

Голы: Шаров — 8 (Педан, Архипов), 1:44 — 0:1. Горшков — 12 (бол., Николишин, Бутузов), 17:38 — 0:2. Гребенщиков — 2 (Ленц), 23:04 — 0:3. Томашек — 9 (Гребенщиков, Ленц), 26:40 — 0:4. Кестнер — 5 (Мозик, Шулак), 28:19 — 1:4. Вл. Ушенин — 5 (Вяч. Ушенин, Индрашис), 30:05 — 2:4. Гребенщиков — 3 (бол., Шаров, Томашек), 32:11 — 2:5. Хамидуллин — 5 (Шулак, Вяч. Ушенин), 39:34 — 3:5.

Вратари: Серебряков (Лазушин, 24:34, 58:00) — Аликин.

Штраф: 12 — 22.

Броски: 33 (6+18+9) — 29 (5+14+10).

Судьи: Наумов, Оскирко.

3 января. Владивосток. Фетисов Арена. 3000 зрителей.