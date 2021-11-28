Дмитрий Квартальнов: «Фортуна отблагодарила тех, кто работает»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б).

— Третий период для нас сложился очень хорошо, на выезде с 0:2 ушли на 2:2. А в серии буллитов — кому повезет. Сегодня повезло нам. Два периода игра у нас как-то не получалась. Нижнекамск забил, когда нас там было четверо — такие голы с пятака надо убирать. Думаю, фортуна отблагодарила тех, кто работает. Мы стали работать — получили вознаграждение, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Второй матч подряд «Ак Барс» возвращается в игру, уступая всухую. В чем причина?

— Где-то мы должны быть более сконцентрированными, не давать гандикап в первом периоде на удаления, Меньшинство, защита, вратарь получают нагрузку, а кто-то сидит на лавке. Но надо отдать должное «Нефтехимику» — они здорово менялись, переигрывали нас в некоторых компонентах, выходили посвежее. Что-то у нас не получалось, но игра состоит из трех периодов. Здорово, что мы ее перевернули, мы это заслужили.

— Насколько «Нефтехимик» изменился с приходом нового главного тренера? Отчасти он напоминает «Северсталь».

— Будет неправильным, если я дам какую-то оценку команде соперника. Думаю, это может сделать их тренер. Раскрою секрет — вы упомянули «Северсталь», сегодня на собрании перед игрой у нас такое было. А так, хорошая, молодая, задористая команда, но за всеми оценками обращайтесь к главному тренеру «Нефтехимика».