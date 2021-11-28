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Лаури Марьямяки: «Хорошо, что наконец-то получилось выиграть»

20:29
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:0).

«Это был матч равных соперников. Обе команды очень аккуратно играли на протяжении всего матча. Думаю, что у нас был слабый первый период, а вот в следующие сорок минут мы играли хорошо, так что я доволен тем, как команда перестроилась.

У нас была тяжелая неделя — проиграли в овертайме «Локомотиву», потом проиграли ЦСКА, тоже в овертайме. Хорошо, что наконец-то получилось выиграть. Завтра у команды будет выходной, а во вторник мы вылетаем в Москву», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/28/493290.html

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