Дмитрий Кагарлицкий: "Динамо" играло неплохо, но пропускало слишком легкие голы"

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий считает: несмотря на поражение в первом матче второго раунда Кубка Гагарина от ЦСКА (1:4, 0-1), его команда показала неплохую игру и в серии еще не все решено.

- Что случилось с "Динамо"?

- Проиграли. Вот что случилось. Мы пропустили слишком лёгкие голы. Надо было сыграть понадежнее. Не знаю, что с нами произошло. Надеюсь, исправимся послезавтра.

- Может, это проблема психологии, ведь ЦСКА не играл на запредельном уровне, а "Динамо" оказалось не готово.

- Мне не показалось, что мы были не готовы. Команда играла в целом нормально. Просто пропускали легко.

- Насколько велика разница между "Йокеритом" и ЦСКА по оказываемому давлению?

- "Йокерит" играл поагрессивнее, а ЦСКА более мастеровитая команда. Мы, наверное, ждали от армейцев больше агрессии. Тренерский штаб нам завтра скажет, что делать и как играть дальше. Мы сами поговорим с ребятами, проанализируем. Так играть дальше нельзя. Утро вечера мудренее. Вся серия еще впереди. (Михаил Зислис)