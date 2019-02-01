Дмитрий Чернышенко: "Клуб НХЛ в Москве? Скорее наоборот может произойти. Майами - прекрасное место"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко считает, что в России вряд ли появится клуб НХЛ. По словам главы лиги, более вероятно создание клуба КХЛ в США.

- По итогам сезона-2017/18 мы заплатили 340 миллионов рублей федерации хоккея России (180 миллионов рублей – за права на проведение чемпионата России, 60 миллионов рублей – на целевые программы и 100 миллионов рублей – на дополнительные программы), по сути, за франшизу чемпионата России. С коммерческой точки зрения это не имело бы смысла, но было бы несправедливо по отношению к игрокам, которые не получили бы спортивные классификации и разряды, - цитирует "Бизнес online" Чернышенко. - И это было бы невозможно, потому что у нас большая доля бюджетного финансирования. Конечно, мы подталкиваем лигу к коммерциализации и уходу от бюджетного финансирования. Но совсем от него избавиться в ближайшее время физически невозможно в силу ограничений и специфики.

В то же время это и естественный барьер для экспансии НХЛ на европейскую территорию – не самые вместительные арены, низкий средний чек посетителя и неравномерное развитие маркетинга. Нас периодически пытаются сталкивать и спрашивают: "Не боитесь ли вы, что в Москве откроют клуб НХЛ?" Я говорю, что скорее может наоборот произойти (смеется).

– Где-нибудь на Аляске…

– Ну зачем, где-то около Тампа-Бэй, в Майами. Прекрасные места (смеется).