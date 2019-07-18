"Для Хабиба очень странно, что Овечкина называют "Овца". Панин - о знакомстве с бойцом

Капитан "Салавата Юлаева" защитник Григорий Панин рассказал о знакомстве с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и их общей компании.

- Он рассказывал, что занимался в Сан-Хосе и ходил на матч НХЛ с "Вашингтоном", в котором выиграл "Сан-Хосе", - приводит gorobzor.ru слова Панина. - Потом говорит: "Я думал, что там Овечкин играет". Дальше сказал, что для него было очень странно, что Овечкина называют "Овца". Для Нурмагомедова это оскорбительное слово

Как оказались в одной компании? У меня есть друг Магомед. Они вроде из одной деревни с Нурмагомедовым. Мы поехали в Самару, когда были "Бои на Волге". Хабиб там присутствовал. Потом поехали в ресторан, там сидело человек 20, если не больше. Закрытая часть ресторана, его же все знают, он бы не посидел спокойно.