«Для чего и зачем играть без зрителей?». Мнение гендиректора «Салавата» о Кубке Гагарина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о позиции клуба по поводу проведения плей-офф КХЛ.

— Как вы относитесь к заявлению «Ак Барса» по поводу отмены плей-офф?

— Я бы не хотел комментировать их позицию нашего возможного соперника по плей-офф. У нас есть своя позиция, — сказал Курносов.

— Расскажите тогда о своей.

— Играть без зрителей — очень тяжело. И все наши игроки считают, что играть без зрителей попросту невозможно. Для чего это и зачем? Весь вопрос именно в этом. И мы поддерживаем игроков в этом плане.

— А вы распустили игроков по домам?

— Наш главный тренер распустил всех до 30 марта. Я контролирую этот процесс, но до 30-го команда находится в отпуске.

— Если придется возвращать ваших легионеров, а в Швеции, Финляндии и Дании будут закрыты границы, что вы будете делать?

— Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их в Россию. Я понимаю, что, возможно, не получится. Но мы сделаем все возможное. (Игорь Еронко)