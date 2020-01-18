Дивизион Харламова выиграл мастер-шоу на Матче звезд КХЛ

Дивизион Харламова выиграл мастер-шоу на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2020.

Дивизион Харламова — 11 очков.

Дивизион Тарасова — 6 очков.

Дивизион Боброва — 4 очка.

Дивизион Чернышева — 2 очка.

По итогам мастер-шоу решилось, что в полуфинале Матча звезд команда дивизиона Харламова сыграет против команды дивизиона Тарасова. Они выйдут на лед вторым заходом. В другом полуфинале соответственно встретятся команды дивизиона Боброва и дивизиона Чернышева.