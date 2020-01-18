Дивизион Харламова выиграл мастер-шоу на Матче звезд КХЛ
20:33
Дивизион Харламова выиграл мастер-шоу на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2020.
Дивизион Харламова — 11 очков.
Дивизион Тарасова — 6 очков.
Дивизион Боброва — 4 очка.
Дивизион Чернышева — 2 очка.
Мастер-шоу #KHLAllStar заканчивается... победой дивизиона Харламова! pic.twitter.com/Tgm7Z0Loqe— КХЛ (@khl) January 18, 2020
По итогам мастер-шоу решилось, что в полуфинале Матча звезд команда дивизиона Харламова сыграет против команды дивизиона Тарасова. Они выйдут на лед вторым заходом. В другом полуфинале соответственно встретятся команды дивизиона Боброва и дивизиона Чернышева.
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