Защитник "Барыса" Даррен Дитц признан лучшим хоккеистом Казахстана в сезоне-2018/19. Как сообщает портал Sports.kz, 25-летний игрок набрал 51 очко в голосовании.

Второе место занял форвард "Барыса" Никита Михайлис (42 очка), третьим стал защитник "Сарыарки" Леонид Метальников (23 очка).

Напомним, в минувшем сезоне Дитц провел 73 матча за "Барыс", в которых набрал 57 (18+39) очков.

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