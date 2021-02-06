Директор школы «Трактора» Андрей Кудинов рассказал о том, почему после появления Евгения Кузнецова в челябинской школе не появлялось суперзвезд.

«Такие суперзвезды рождаются не каждый день и загораются за счет своего трудолюбия, таланта. Кузнецов — очень одаренный от природы хоккеист. Но при этом он жил рядом со стадионом и с утра до вечера упорной, ежедневной работой совершенствовал свои навыки. Женя — психологически очень сильный, позитивный человек. Трудности переносит легко: травмы, стрессовые ситуации, поражения.

Есть один интересный момент: команда 1992 года рождения у нас никогда не играла в финалах первенства России, но в ней вырос Евгений Кузнецов, так же выступала и команда 1999 года рождения, в которой вырос Виталий Кравцов. Но команды 1994, 1996, 1998, 2000 и 2002 годов рождения прошли все финалы первенств России, становились призерами, а таких ярких игроков мы не видим. Вспоминаются слова великого Анатолия Тарасова: «Мне не нужны ваши кубки, дайте новых Харламовых». (Артур Хайруллин)

Полная версия интервью — здесь.