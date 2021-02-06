Директор школы «Трактора» Андрей Кудинов рассказал о причинах отъезда Артемия Панарина из Челябинска в 13 лет в «Витязь».

— Панарин — небольшого роста, и в переходном возрасте таким ребятам тяжело. Он талантливый игрок, все говорили об этом, но он не проходил в состав, потому что были более сильные игроки. Он играл в третьей — четвертой пятерке, и это его не устраивало. Его отправили в «Сигнал», и оттуда он уже уехал.

Большая проблема таких ребят невысокого роста — в том, что пубертатный период они тяжело проходят, физически более сильные ребята просто их придавливают. И как только Артемий прошел этот период, он набрался сил, окреп и сразу раскрылся. Никто не может предположить, какова вероятность того, что мы таких ребят пропустим. Если кто-то стал звездой, то легко сказать, что мы его пропустили. А как быть с теми, кто так звездами и не стал? (Артур Хайруллин)

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