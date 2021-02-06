Людучин: «Разин готов драться только с теми, кто заведомо слабее его»

Бывший хоккеист клубов КХЛ Роман Людучин продолжил конфликт с тренером «Северстали» Андреем Разиным.

«Как видим, брошенная мною перчатка быстро долетела до Андрея Разина, но он не принял вызов на бой, съехав на обсуждение моего живота и козни вражеских агентов. Похоже, Андрей Владимирович готов драться только с теми, кто заведомо слабее его. Что же, это его выбор и ему с этим жить.

Тем, кто видит в моем вызове на бой провокацию, направленную против команды «Северсталь», скажу, что ничего не имею против команды из Череповца. Я поздравляю «Северсталь» со вчерашней победой и желаю ребятам навести шороху в плей-офф. Со многими я общаюсь и даже вчера после матча мне звонили со словами благодарности за то, что не побоялся поставить Разина на место», — написал Людучин в Telegram-канале.

Накануне хоккеист предложил тренеру провести бой по правилам MMA. Разин ответил отказом и жестко раскритиковал Людучина.