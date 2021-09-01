Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о задачах команды на сезон.

— Очень доволен составом нашей команды, — сказал Питерс. — У нас глубокий состав на всех позициях. Будет непростой сезон с плотным графиком, но я уверен в своей команде. У нас одна цель — самая высокая.

В сезоне-2020/21 «Автомобилист» занял седьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (счет в серии — 1-4).