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Питерс — о задачах «Автомобилиста»: «У нас одна цель — самая высокая»

11:09
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о задачах команды на сезон.

— Очень доволен составом нашей команды, — сказал Питерс. — У нас глубокий состав на всех позициях. Будет непростой сезон с плотным графиком, но я уверен в своей команде. У нас одна цель — самая высокая.

В сезоне-2020/21 «Автомобилист» занял седьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (счет в серии — 1-4).

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Артур Хайруллин все материалы автора

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