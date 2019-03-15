"Динамо" сравняло счет в серии с ЦСКА

"Динамо" одержало победу над ЦСКА (1:0 ОТ) во втором матче плей-офф второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 1-1. Единственный гол в овертайме забил нападающий Владимир Брюквин. Следующая игра пройдет 17 марта.

КХЛ

1/2 финала конференций

ЦСКА (Москва) – "ХК Динамо" (Москва) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Брюквин – 4, 60:35 – 0:1.

Вратари: Сорокин – Бочаров.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 22 (3+11+8+0) – 21 (5+9+6+1).

Судьи: Гусев, Франо.

15 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 1-1 (4:1, 0:1).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей