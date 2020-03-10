«Динамо» — «Спартак»: составы команд
18:48
Стали известны составы «Динамо» и «Спартака» на пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии равный — 2-2. Встреча пройдет в Москве (начало — в 19.30).
«Динамо»:
Еременко (Бочаров); Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачев — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;
Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулемин.
«Спартак»:
Беспалов (Хомченко); Виклунд — Херсли, Федоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачев;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.