Стали известны составы «Динамо» и «Спартака» на пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии равный — 2-2. Встреча пройдет в Москве (начало — в 19.30).

«Динамо»:

Еременко (Бочаров); Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачев — Яшкин;

Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;

Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулемин.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко); Виклунд — Херсли, Федоров — Ганзл — Никонцев;

И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачев;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.