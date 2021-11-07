«Йокерит» на выезде обыграл рижское «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции

«Йокерит» победил рижское «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Брайан О'Нилл, Никлас Йенсен, Тему Турунен и Алекс Грант. У хозяев забил Хантер Шинкарук.

«Йокерит» набрал 40 очков и вышел на первое место в западной конференции. У рижан 23 очка и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: О`Нилл — 4 (бол., Бьернинен), 16:40 — 0:1. Йенсен — 12 (бол., О`Нилл, Грант), 30:39 — 0:2. Турунен — 7 (Грант, Коссила), 38:48 — 0:3. Грант — 3 (бол., Шредер), 44:01 — 0:4. Шинкарук — 4 (Алишаускас), 54:46 — 1:4.

Вратари: Маттссон — Ювонен.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 22 (3+9+10) — 24 (7+13+4).

Судьи: Кулев, Наумов.

7 ноября. Рига. «Арена Рига».