Жафяров сделал первый хет-трик в КХЛ в карьере
Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:1). Он впервые забил три гола в матче КХЛ.
Игроки лиги четвертый день подряд проводят матчи с 3+ голами:
4 ноября 2021 — Иван Чехович («Торпедо»)
5 ноября 2021 — Никита Михайлис («Барыс»), Михаил Григоренко (ЦСКА)
6 ноября 2021 — Джордан Уил («Ак Барс»)
7 ноября 2021 — Дамир Жафяров («Торпедо»)
Это стало повторением рекорда по длительности серии с хет-триками. Предыдущее достижение было зафиксировано в сезоне 2008/2009:
22 февраля 2009 — Данис Зарипов («Ак Барс»)
23 февраля 2009 — Михаил Анисин («Сибирь»)
24 февраля 2009 — Дмитрий Уппер («Спартак»)
25 февраля 2009 — Андрей Поснов («Сибирь»)
Жафяров стал 15-м игроком в нынешнем сезоне, забросившим три и более шайбы в одном матче. Среди клубов лидируют «Торпедо» (3), «Барыс» (2) и ЦСКА (2).
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