Жафяров сделал первый хет-трик в КХЛ в карьере

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:1). Он впервые забил три гола в матче КХЛ.

Игроки лиги четвертый день подряд проводят матчи с 3+ голами:

4 ноября 2021 — Иван Чехович («Торпедо»)

5 ноября 2021 — Никита Михайлис («Барыс»), Михаил Григоренко (ЦСКА)

6 ноября 2021 — Джордан Уил («Ак Барс»)

7 ноября 2021 — Дамир Жафяров («Торпедо»)

Это стало повторением рекорда по длительности серии с хет-триками. Предыдущее достижение было зафиксировано в сезоне 2008/2009:

22 февраля 2009 — Данис Зарипов («Ак Барс»)

23 февраля 2009 — Михаил Анисин («Сибирь»)

24 февраля 2009 — Дмитрий Уппер («Спартак»)

25 февраля 2009 — Андрей Поснов («Сибирь»)

Жафяров стал 15-м игроком в нынешнем сезоне, забросившим три и более шайбы в одном матче. Среди клубов лидируют «Торпедо» (3), «Барыс» (2) и ЦСКА (2).