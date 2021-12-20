Минское «Динамо» на выезде обыграло рижское

Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

Шайбы в составе победителей забросили Владислав Еременко (9-я минута), Кирилл Воронин (18-я), Роман Горбунов (35-я) и Денис Мосалев (41-я). Единственный гол у хозяев забил Рудольф Червены на 59-й минуте.

Минчане поднялись на восьмое место в Западной конференции. Для рижан это поражение стало пятым подряд, они идут на последнем месте на Западе.

22 декабря латвийский клуб сыграет на выезде с «Витязем», а белорусская команда в этот же день отправится в гости к «Йокериту».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Еременко — 3 (бол., Теденбю, Демков), 8:24 — 0:1. Воронин — 9, 17:21 — 0:2. Горбунов — 6 (Алистров, Коробов), 34:44 — 0:3. Мосалев — 4 (бол., Кемпе, Колосов), 40:57 — 0:4. Червены — 6 (бол., Лорито, Гормли), 58:03 — 1:4.

Вратари: Гудачек — Колосов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (11+19+9) — 24 (9+8+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

20 декабря. Рига. «Арена Рига».