«Динамо» победило «Торпедо» благодаря голу Кулемина в меньшинстве
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Торпедо». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
Решающая шайба на счету Вячеслава Кулемина, которому удалось забить гол в меньшинстве. Центрфорвард бело-голубых Вадим Шипачев отметился 2 (1+1) набранными очками.
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КХЛ
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Шредер — 1 (бол., Жафяров, Хауден), 2:34 — 0:1. Шипачев — 1, 2:45 — 1:1. Петерссон — 1 (бол., Хиетанен, Шипачев), 5:46 — 2:1. Кулемин — 1 (мен.), 29:07 — 3:1. Геноуэй — 1 (бол., Жафяров), 51:09 — 3:2.
Вратари: Бочаров — Линдбек (58:40 — 59:49, 59:55).
Штраф: 14 — 37.
Броски: 26 (8+9+9) — 31 (8+10+13).
Судьи: Ансонс, Сидоренко.
2 сентября. Москва. «ВТБ Арена».