«Динамо» обыграло «Салават Юлаев». Петерссон оформил дубль

«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло на выезде «Салават Юлаев» со счетом 4:3. Дубль в составе московской команды оформил Андре Петерссон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — ХК «Динамо» (Москва) — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Голы: Шипачев — 14 (Петерссон), 3:49 — 0:1. Петерссон — 15 (Яшкин), 29:16 — 0:2. Маннинен — 6 (бол., Умарк), 39:44 — 1:2. Петерссон — 16 (бол., Яшкин, Чайковски), 43:23 — 1:3. Яшкин — 21 (Петерссон), 48:16 — 1:4. Маннинен — 7 (бол., Ларсен, Умарк), 56:41 — 2:4. Хартикайнен — 15 (Сошников, Умарк), 59:48 — 3:4.

Вратари: Метсола (56:16 — 56:41, 57:12) — Еременко.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 42 (7+17+18) — 30 (13+9+8).

Судьи: Морозов, Раводин.

10 января. Уфа. «Уфа-Арена».