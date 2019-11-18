«Динамо» обыграло «Нефтехимик», Яшкин и Полыгалов сделали дубль

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Нефтехимик» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделали Дмитрий Яшкин и Игорь Полыгалов. Также шайбы забрасывали Андрей Алексеев и Юусо Хиетанен. У хозяев голами отметились Ильдар Шиксатдаров, Якоб Берглунд, Райан Мерфи и Максим Грошев.

«Динамо» набрало 37 очков и на данный момент занимает третье место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 33 очка и шестое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 4:6 (1:2, 0:3, 3:1)

Голы: Полыгалов — 6 (Петерссон, Индрашис), 6:56 — 0:1. Яшкин — 12 (Волков, Тарасов), 9:25 — 0:2. Шарипзянов — 3 (Куликов), 16:38 — 1:2. Яшкин — 13 (бол., Хиетанен, Чайковски), 35:47 — 1:3. Алексеев — 1, 36:43 — 1:4. Полыгалов — 7 (мен., Яшкин, Шипачев), 38:03 — 1:5. Хиетанен — 9 (бол., Шипачев), 42:12 — 1:6. Берглунд — 7 (Энлунд), 57:03 — 2:6. Мерфи — 3 (Берглунд), 59:27 — 3:6. Грошев — 1 (Шарипзянов), 59:53 — 4:6.

Вратари: Барулин (Шарыченков, 42:12) — Бочаров (Кузнецов, 52:45).

Штраф: 18 — 10.

Броски: 36 (15+7+14) — 24 (7+9+8).

Судьи: Кочетов, Спирин.

18 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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