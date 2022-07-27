«Динамо» объявило о заключении контракта с защитником «Локомотива» Малышевым

Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Локомотива» Антон Малышев стал хоккеистом «Динамо».

Московский клуб объявил о заключении двустороннего контракта с 22-летним россиянином на два года.

В прошлом сезоне Малышев провел 6 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями при показателе полезности «+1».

По данным «СЭ», «Локомотив» получил от «Динамо» 3 миллиона рублей в качестве компенсации за Малышева.