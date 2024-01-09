«Динамо» Москва — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» дома победило «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1. Игра прошла на «ВТБ Арене».

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 68 очков в 49 матчах и поднялось на второе место «Запада». «Сочи» находится на последней, 11-й строчке с 34 баллами в 50 играх.