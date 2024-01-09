Ларионов — о возвращении Коваленко: «Ждем его в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал дату возвращения нападающего Николая Коваленко в состав.

— Когда Николай Коваленко вернется на лед?

— Он уже начал кататься. Скорее всего в домашней серии появится, когда мы вернемся. У него хорошая динамика. Ждем его 16-го числа в матче против «Металлурга».

(Анна Бирюкова)