«Трактор» в серии буллитов победил минское «Динамо»
«Трактор» в серии буллитов победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В первом периоде в составе «Трактора» голами отметились нападающие Максим Шабанов и Никита Тертышный.
Во втором периоде за минчан отличился защитник Никита Зоркин, а в третьем периоде игру в овертайме перевел нападающий Роман Горбунов.
И все же в серии буллитов точнее были игроки из Челябинска.
Минское «Динамо» с 66 очками после 67 матчей остается на восьмой строчке на Западе. Идущий на девятом месте «Спартак» имеет в активе 64 очка после 66 встреч.
«Трактор» набрал 68 очков и сравнялся с «Нефтехимиком». Но команда из Нижнекамска по дополнительным показателям находится выше и сохраняет восьмое место на Западе.
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«Динамо Мн» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шабанов — 17 (Тертышный), 5:45 — 0:1. Тертышный — 8 (Яруллин, Ткачев), 14:00 — 0:2. Зоркин — 10 (Козун, Пакетт), 36:05 — 1:2. Горбунов — 15 (бол., Душак), 57:23 — 2:2.
Победный буллит: Ткачев.
Вратари: Шостак — Мыльников.
Штраф: 2 — 11.
Броски: 48 (6+12+22+8) — 26 (15+8+3+0).
Судьи: Васильев, Сергеев.
21 февраля. Минск. «Минск-Арена».
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|32
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|31
|35
|68
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|66
|29
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|67
|10
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|65
|28
|37
|66
|11
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|66
|27
|39
|61
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -