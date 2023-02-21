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Сегодня, 21:42

«Трактор» в серии буллитов победил минское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» в серии буллитов победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В первом периоде в составе «Трактора» голами отметились нападающие Максим Шабанов и Никита Тертышный.

Во втором периоде за минчан отличился защитник Никита Зоркин, а в третьем периоде игру в овертайме перевел нападающий Роман Горбунов.

И все же в серии буллитов точнее были игроки из Челябинска.

Минское «Динамо» с 66 очками после 67 матчей остается на восьмой строчке на Западе. Идущий на девятом месте «Спартак» имеет в активе 64 очка после 66 встреч.

«Трактор» набрал 68 очков и сравнялся с «Нефтехимиком». Но команда из Нижнекамска по дополнительным показателям находится выше и сохраняет восьмое место на Западе.

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«Динамо Мн» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шабанов — 17 (Тертышный), 5:45 — 0:1. Тертышный — 8 (Яруллин, Ткачев), 14:00 — 0:2. Зоркин — 10 (Козун, Пакетт), 36:05 — 1:2. Горбунов — 15 (бол., Душак), 57:23 — 2:2.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Шостак — Мыльников.

Штраф: 2 — 11.

Броски: 48 (6+12+22+8) — 26 (15+8+3+0).

Судьи: Васильев, Сергеев.

21 февраля. Минск. «Минск-Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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