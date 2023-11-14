«Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ
«Металлург» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Видео лучших моментов матча «Динамо» Минск — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Металлург» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры на «Востоке», набрав 42 очка за 31 игру. «Динамо» идет седьмым в таблице Западной конференции с 32 очками после 29 встреч.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|19
|12
|42
|2
|Лада
|31
|18
|13
|41
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|30
|18
|12
|38
|6
|Сал. Юлаев
|30
|18
|12
|37
|7
|Трактор
|30
|16
|14
|35
|8
|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|29
|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|29
|16
|13
|32
|6
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4 ОТ
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 4
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|2 : 4
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|1 : 4
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|4 : 3 ОТ
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|1 : 3
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