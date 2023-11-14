«Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» Минск — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Металлург» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры на «Востоке», набрав 42 очка за 31 игру. «Динамо» идет седьмым в таблице Западной конференции с 32 очками после 29 встреч.

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