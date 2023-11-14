«Спартак» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома обыграл московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Динамо» Москва опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Красно-белые набрали 45 очков и возглавили турнирную таблицу Западной конференции, опередив бело-голубых (45 очков и второе место) по дополнительным показателям.

16 ноября «Спартак» примет «Салават Юлаев». «Динамо» в этот день сыграет на выезде с «Ак Барсом».

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