«Металлург» победил минское «Динамо» и обошел «Салават Юлаев»

«Металлург» обыграл «Динамо» из Минска в регулярном чемпионате КХЛ — 4:2. Это позволило магнитогорцам обойти в таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» и подняться на третье место. Минчане идут пятыми на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Кулемин — 2, 10:49 — 0:1. Прохоркин — 8 (Плотников, Николаев), 12:25 — 0:2. Расмуссен — 4 (бол., Дронов, Плотников), 32:57 — 0:3. Мосалев — 1 (Когалев, Еременко), 34:04 — 1:3. Варфоломеев — 4 (Еременко), 47:45 — 2:3. Дронов — 1 (Голдобин), 55:54 — 2:4.

Вратари: Колосов (59:16) — Олкинуора.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 33 (12+9+12) — 31 (8+13+10).

Судьи: Беляев, Фатеев.

11 января. Минск. «Минск-Арена». 3423 зрителя.