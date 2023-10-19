«Динамо Минск» — «Куньлунь»: прямая трансляция матча КХЛ
«Динамо Минск» сыграет с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ 19 октября
Минское «Динамо» примет «Куньлунь Ред Стар» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 19 октября, в четверг. Встреча пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча «Динамо Минск» — «Куньлунь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.
Жители Белоруссии смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Беларусь 5». Начало эфира — 19.20 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Лада
|21
|10
|11
|24
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Авангард
|18
|10
|8
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
|Сибирь
|19
|8
|11
|19
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
|19.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|19.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|19.10
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
Новости