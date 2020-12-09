Московское «Динамо» одержало волевую победу над минским «Динамо»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло минское «Динамо» со счетом 3:2.

На шайбы Ильи Усова и Шейна Принца гости ответили точными бросками Даниила Тарасова, Юусо Хиетанена и Дмитрия Яшкина.

После этого матча московский клуб с 44 очками занимает четвертое место Западной конференции, минчане с 41 очком — на пятой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Голы: Усов — 2 (Шарангович, Менелл), 3:55 — 1:0. Принс — 12 (мен., Шарангович), 4:54 — 2:0. Тарасов — 12 (Линдберг), 6:31 — 2:1. Хиетанен — 3 (Попугаев), 18:45 — 2:2. Яшкин — 24 (бол., Чайковски, Шипачев), 34:49 — 2:3.

Вратари: Фурх (58:18) — Еременко.

Штраф: 20 — 8.

Броски: 20 (5+7+8) — 23 (10+8+5).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

9 декабря. Минск. «Минск-Арена». 4824 зрителя.