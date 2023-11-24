Гальченюк: «В матче со «Спартаком» гнули свою линию и верили в себя»

Нападающий СКА Александр Гальченюк рассказал, как команде удалось взять верх над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2).

«Они хорошо играют, создают моменты, катаются. Главное было сфокусироваться на своей игре. Мы тоже знаем, кто мы такие, чего мы можем. Наращиваем темп, верим в другу друга. Получилась победа в боевой, упорной игре. Играли плотно во всех зонах, не отдали инициативу, хорошо действовали в меньшинстве, гнули свою линию. Но главное — это вера в себя», — приводит «РБ Спорт»

«Спартак» на данный момент является лидером Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 49 очков в 35 матчах. СКА располагается на пятой позиции с 40 очками за 33 игры.