СКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ

СКА победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

В составе СКА отличился Андрей Кузьменко, который оформил дубль. Еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой. У «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.

СКА набрал 37 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. У московского «Динамо» 30 очков и 3-я позиция на Западе.

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«Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Кузьменко — 7, 0:17 — 0:1. Швец-Роговой — 1, 3:09 — 0:2. Рашевский — 14 (Ведин), 11:17 — 1:2. Кузьменко — 8, 28:41 — 1:3. Сергеев — 2 (бол., Рашевский, Миронов), 52:55 — 2:3.

Вратари: Еременко (58:54) — Юханссон.

Штраф: 4 — 31.

Броски: 24 (4+11+9) — 18 (8+7+3).

Судьи: Белов, Наумов.

29 октября. Москва. «ВТБ Арена».