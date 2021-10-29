СКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ
СКА победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).
В составе СКА отличился Андрей Кузьменко, который оформил дубль. Еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой. У «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.
СКА набрал 37 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. У московского «Динамо» 30 очков и 3-я позиция на Западе.
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«Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Кузьменко — 7, 0:17 — 0:1. Швец-Роговой — 1, 3:09 — 0:2. Рашевский — 14 (Ведин), 11:17 — 1:2. Кузьменко — 8, 28:41 — 1:3. Сергеев — 2 (бол., Рашевский, Миронов), 52:55 — 2:3.
Вратари: Еременко (58:54) — Юханссон.
Штраф: 4 — 31.
Броски: 24 (4+11+9) — 18 (8+7+3).
Судьи: Белов, Наумов.
29 октября. Москва. «ВТБ Арена».
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