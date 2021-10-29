«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Авангарда» отличились Петер Цегларик и Корбан Найт. В составе «Салавата Юлаева» шайбу забросил Сергей Шмелев.

«Авангард» набрал 26 очков и занимает 6-ю позицию в Восточной конференции. У «Салавата Юлаева» 34 очка и 3-е место на Востоке.

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«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Шмелев — 8 (Кадейкин), 4:14 — 0:1. Цегларик — 10 (бол., Найт), 6:42 — 1:1. Найт — 10 (Сошников), 33:16 — 2:1.

Вратари: Демченко — Шарыченков (59:05).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (12+16+7) — 29 (8+11+10).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

29 октября. Балашиха. «Арена Балашиха».