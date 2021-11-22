Три очка Галиева принесли «Динамо» победу над «Куньлунем»

«Динамо» победило «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи переиграли соперника со счетом 4:1.

Во всех голах бело-голубых поучаствовал нападающий Станислав Галиев. Он оформил дубль, а также отметился результативной передачей.

«Динамо» выиграло пятый матч подряд. Москвичи набрали 42 очка и поднялись на вторую строчку в Западной конференции.

«Куньлунь» идет на 11-м месте на Востоке (19 очков).

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«Динамо М» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ведин — 4 (бол., Сергеев, Галиев), 14:25 — 1:0. П. Фу — 5 (Вонг), 14:48 — 1:1. Галиев — 15 (бол., Шипачев, О`Делл), 16:27 — 2:1. Галиев — 16 (бол., Сергеев, Шипачев), 24:19 — 3:1. О`Делл — 10 (Линдберг, Рашевский), 58:02 — 4:1.

Вратари: Бочаров — Лазушин.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 37 (12+13+12) — 16 (6+5+5).

Судьи: Кулев, Прокуратов.

22 ноября. Москва. «ВТБ Арена».