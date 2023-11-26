Генменеджер «Ак Барса»: «Селекция не закончена. Есть еще месяц до дедлайна»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» рассказал о том, планируется ли дальнейшее усиление команды.

— Вы подписали Миллера, Барбера, видимо, будет Марченко. На этом селекция закончена?

— Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц еще до дедлайна. Есть вакантная позиция легионера, так что все может быть.

«Ак Барс» занимает пятое место на «Востоке» (42 очка в 35 играх).