Гол Нестерова в овертайме принес ЦСКА победу в дерби с «Динамо»

ЦСКА одержал победу в принципиальном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо». Армейцы одолели соперника со счетом 3:2.

Гол и результативную передачу в свой актив записал капитан «Динамо» Вадим Шипачев. Автором еще одной шайбы бело-голубых стал нападающий Антон Ведин.

У ЦСКА голы в основное время забили форварды Антон Слепышев и Павел Карнаухов.

Во втором матче подряд ЦСКА вырывает победу в овертайме, выпуская дополнительного полевого игрока. Победную шайбу забил защитник Никита Нестеров.

«Динамо» с 51 очком идет третьим в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 52 очка и вторая позиция на Западе.

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«Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шипачев — 21 (Сергеев), 10:06 — 1:0. Ведин — 6 (Шипачев, Миронов), 37:51 — 2:0. Слепышев — 9 (Григоренко), 47:16 — 2:1. Карнаухов — 5 (Слепышев), 58:53 — 2:2. Нестеров — 4, 61:35 — 2:3.

Вратари: Бочаров — Федотов (61:01).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (11+9+4+0) — 38 (14+12+11+1).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

6 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 3278 зрителей.