«Авангард» обыграл рижское «Динамо»

«Авангард» победил рижское «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Арсений Грицюк. Также отличились Илья Каблуков и Оливер Каски. У рижан забил Мэтт Лорито.

«Авангард» набрал 44 очка и идет пятым на Востоке. У «Динамо» 29 очков и 11-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Голы: Лорито — 2 (бол., Дарзиньш, Скарлетт), 8:33 — 0:1. Грицюк — 11 (Сошников, Готовец), 45:00 — 1:1. Грицюк — 12 (Сошников, Покка), 45:46 — 2:1. Каблуков — 1 (Дедунов, Покка), 46:04 — 3:1. Каски — 10 (бол., Сошников, Якупов), 55:02 — 4:1.

Вратари: Грубец — Маттссон (Гудачек, 46:04).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (9+14+13) — 22 (11+5+6).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

6 декабря. Балашиха. «Арена Балашиха». 767 зрителей.