«Сибирь» проиграла «Локомотиву» и прервала серию из четырех побед подряд

«Локомотив» на своем льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы взяли верх со счетом 3:2.

«Локомотив» набрал 45 очков и занимает шестое место на Западе.

«Сибирь» проиграла впервые за последние пять матчей. Команда идет шестой на Востоке (42 очка).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Рафиков — 6 (Каюмов, Анисимов), 0:27 — 1:0. Коршков — 6 (Полунин, Баранцев), 6:59 — 2:0. Мерфи — 6 (бол., Йокипакка), 27:26 — 2:1. Буше — 8 (Марченко, Анисимов), 28:52 — 3:1. Коротков — 5 (Комаров), 49:55 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Красоткин (Сятери, 7:16, 58:31).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 22 (9+9+4) — 25 (3+6+16).

Судьи: Бирин, Гамалей.

6 декабря. Ярославль. Арена-2000. 1370 зрителей.