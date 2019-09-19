Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча против «Сочи» (4:5).

— Соперника с победой, получилась хорошая игра, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — В первой половине «Сочи» лучше двигался, играл, а во второй половине мы начали показывать свой хоккей, сравняли счет и жалко, что пропустили в конце. Едем дальше и готовимся к следующему матчу.

— Вы включились в игру только в третьем периоде и стали показывать хоккей, который был в домашней серии. Можно ли в этом винить переход с большой площадки на маленькую?

— Я думаю, что мы начали играть быстро в конце второго периода. Неважно большая площадка или маленькая — надо думать и играть быстро. Нужно быстрее принимать решения, а иначе соперник успеет выстроить хорошую оборону. Мы начали играть быстрее, думать быстрее, начала шайба двигаться и из-за этого, может быть, начали показывать свой хоккей. Опять же, соперник здорово играл в первой половине, не позволив нам показывать свой хоккей.

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